Riparare una porta blindata, ecco cosa sapere

Uno degli elementi più importanti per la sicurezza della casa è sicuramente la porta d’ingresso. Al giorno d’oggi, la porta blindata rappresenta la soluzione di punta della quasi totalità delle persone. Il desiderio di tenere i propri spazi e le persone care che li abitano lontani dai malintenzionati spinge, infatti, la gente ad optare per numerosi sistemi di sicurezza, tra cui la videosorveglianza e le inferriate. Tra i must assoluti che chiunque adotta, però, oggi, spicca la porta blindata.

Essa si distingue per durevolezza ed efficienza, ciò nonostante, come ogni altro oggetto non è, certo, eterna. Il malfunzionamento di una porta blindata, infatti, è comune e può essere determinato da una serie di fattori differenti che, ovviamente, non rendono possibile la corretta gestione dello strumento. Una porta blindata non funzionante può portare problemi più grossi e compromettere la sicurezza dell’ambiente domestico. Per questo motivo, in presenza di guasti, occorre chiamare tempestivamente un esperto.

Oggi, la celerità contraddistingue i veri esperti che, al contempo, vengono coadiuvati nella loro impresa di offrire un servizio veloce e di qualità grazie al progresso tecnologico. È proprio su questi presupposti che si basano le performance dei migliori professionisti. Per fortuna, oggi, non è difficile trovarne anche online. Per questo, chi è in cerca di un fabbro urgente a Firenze, come in qualsiasi altra città d’Italia, avrà la possibilità di ovviare alle proprie necessità in modo tempestivo. Senza perderci in ulteriori indugi, scopriamo i vari aspetti della manutenzione della porta blindata e del suo processo di riparazione.

Malfunzionamento della serratura

Cogliamo l’occasione per fare un piccolo, ma provvidenziale, inciso sulle pratiche di riparazione e manutenzione fai da te. I più pratici possono avvicendarsi nella cura di una porta blindata e dei suoi complessi meccanismi. Ciò nonostante, consigliamo sempre di rivalersi all’esperienza di un esperto del settore, vista l’importanza ed il costo di un sistema di questo tipo. In ogni caso, tra i problemi principali riscontrabili dalle porte blindate, spicca la serratura.

Essa dovrà essere regolata in maniera corretta, visto che in una situazione di pericolo, potrebbe bloccarsi, mettendo a repentaglio l’incolumità propria e dei familiari. Di solito, comunque, i malfunzionamenti della serratura derivano dalla conformazione delle chiavi o dalla sporcizia annidatasi tra i meccanismi. Il compito del fabbro, quindi, in questo caso è quello di utilizzare prodotti appositi che lubrifichino la chiave all’interno della serratura pulendo i meccanismi. Quando quest’ultima, invece, si blocca al suo interno, bisogna provvedere con la rimozione della stessa.

Registrazione delle cerniere

Un’altra problematica molto comune nelle porte blindate che ne comporta il malfunzionamento risiede proprio nelle cerniere. In questo caso, l’aiuto di un professionista è a dir poco necessario. Il fabbro, infatti, agisce direttamente sulle cerniere, rimuovendo le guarnizioni della porta per mezzo di una brugola e andando a ruotare in senso orario la stessa per alzare il telaio e, al verso opposto, per abbassarlo. Posizionare correttamente una porta blindata è importantissimo per il suo funzionamento e per le sue caratteristiche isolanti. Per questo bisogna affidarsi ad un esperto per registrarla nel modo migliore possibile.

Azioni sui paraspifferi

Un ultimo problema comune che vale la pena citare in fatto di malfunzionamento di porte blindate è relativo ai paraspifferi. Essi sono installati nella parte inferiore delle porte e, il loro compito, è quello di respingere la polvere. Quando smettono di funzionare, la porta blindata comincia a non assolvere adeguatamente alle sue mansioni, diventando difficile da muovere, ad esempio. Nella stragrande maggioranza dei casi è sufficiente lubrificare il meccanismo di scorrimento della spazzola. Quando questo procedimento non va a buon fine, però, occorre asportare la porta dai cardini e sostituire il paraspifferi.