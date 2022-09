Riparazione serrande: l’intervento più richiesto negli ultimi anni

Chi è proprietario di un garage o di un’attività commerciale su strada saprà con certezza che la sicurezza dei suoi beni (auto, moto, bici) e dei prodotti che vende ai clienti, dipende in larga misura dal corretto funzionamento della serranda montata sulla porta d’ingresso del negozio o del box auto.

Ecco perché, ogni volta che una serranda presenta anche un minimo difetto di funzionamento come cigolii o punti in cui non scorre e si incastra, prima di trovarsi a risolvere fastidiosi problemi di riparazione serrande, è fondamentale rivolgersi subito a Servizio Serrande, servizio di riparazione serrande a Milano h 24 .

Servizio riparazione serrande 24 ore su 24

Uno degli interventi più richiesti di riparazione serrande negli ultimi anni è sicuramente lo sblocco e ripristino di una serranda che ha smesso di aprirsi o chiudersi dando libero accesso a chiunque volesse entrare. E purtroppo c’è sempre il rischio che qualche malintenzionato passando davanti a una serranda aperta decida di entrare per sgraffignare qualcosa di valore. Lì per lì potreste non accorgervene, ma poi, un giorno, andando a prendere la vostra bici, il vostro motorino o altro, sarà avvilente incappare nella brutta sorpresa… Per colpa di una serranda malfunzionante qualcuno ha commesso un furto ai vostri danni e ora non vi resta che accettare la situazione e contattare un servizio riparazione serrande attivo 24 ore su 24.

Ma cosa c’è dietro una serranda che ha smesso di funzionare per cui è necessario un servizio riparazione serrande rapido ed efficiente?

Molto spesso, se una serranda o una saracinesca necessita di un servizio riparazione serrande,

il guasto potrebbe essere nel motore che regola il funzionamento di apertura e chiusura della cler.

In Italia, il termine cler, è utilizzato soprattutto a Milano. Molti milanesi si riferiscono a serrande e saracinesche definendole cler, e quando una delle loro cler si rompe, non esitano un secondo a rivolgersi a un servizio di riparazione serrande per rimettere in sicurezza il proprio negozio o il box auto del loro garage.

Il motore di una saracinesca potrebbe guastarsi per un cortocircuito all’impianto elettrico o rompersi per semplice usura. In entrambi i casi un servizio riparazione serrande saprà ripristinare il motore evitando disagi alla vostra attività.

Guasto al motore non è unica causa di servizio riparazione serrande

Nonostante l’intervento più richiesto negli ultimi anni in materia di riparazione serrande sia lo sblocco e ripristino di una saracinesca in seguito al malfunzionamento del motore elettrico, esistono altri motivi per cui diventa necessario rivolgersi a un professionista di riparazione serrande, saracinesche o cler (come si usa dire a Milano).

Si può richiedere un servizio di riparazione serrande anche per difetti alla molla della saracinesca o a danni alla lastra basculante che, se non ingrassata correttamente, potrebbe smettere di scorrere con facilità lungo le sedi producendo fastidiosi cigolii che prima o poi condannerebbero la serranda a una rottura certa e totale.

Perché si può rompere la molla della serranda e in che modo evitarlo?

La molla della serranda risente molto degli sbalzi di temperatura e se non è fabbricata con uno speciale tipo di acciaio particolarmente resistente, dopo numerose aperture e chiusure della saracinesca potrebbe rompersi causando disagi notevoli. Per evitare che la molla della serranda si rompa del tutto obbligandovi a una notevole spesa per la sua sostituzione, il consiglio è contattare un tecnico specializzato in servizio riparazione serrande per un intervento di manutenzione in tempi rapidi a un costo decisamente inferiore a quello che dovreste sostenere in caso di sostituzione della molla.

La manutenzione è sempre utile, sia sulle saracinesche che su qualsiasi dispositivo elettronico come gli elettrodomestici di casa. La manutenzione, infatti, previene ogni tipo di guasto e il nostro consiglio è effettuarla almeno una volta all’anno per garantire una perfetta elasticità della serranda e una durata nel tempo pressoché illimitata. A patto che la manutenzione venga eseguita esclusivamente da tecnici e fabbri specializzati che conoscano il loro mestiere meglio di chiunque altro.

rChiamando il 324.5407728, quindi, entrerete immediatamente in contatto con un servizio di pronto intervento riparazione serrande attivo 24 su 24 ogni giorno della settimana. Un servizio specializzato non solo in riparazione serrande, ma anche riparazione e manutenzione saracinesche di negozi e garage, sostituzione molle su ogni tipo di serrande e saracinesche, sostituzione e riparazione motori di serrande di ogni modello, riparazione della lastra basculante di box e garage, e manutenzione e riparazione di qualsiasi tipo pezzo di ricambio installabile su cler di ogni marca e modello, per una sicurezza totale dei vostri beni garantita al cento per cento.