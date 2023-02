Riposa Kim con l’Empoli?

In un clima disteso e sereno, dopo la vittoria in UEFA Champions League con l’Eintracht Francoforte, il Napoli prepara la prossima partita di campionato. Gli avversari saranno i ragazzi di mister Zanetti. L’Empoli non è stato protagonista di una grande stagione quest’anno ma proverà a giocarsi le sue carte con i partenopei. In conferenza il mister dei toscani ha affermato: “Vincere sarebbe un miracolo ma noi ci crediamo“.

Luciano Spalletti invece prepara un pò di turnover per gli azzurri sopratutto a causa della questione diffide. Infatti Kim-Min Jae è diffidato e nel caso in cui venisse ammonito salterebbe la gara con la Lazio. Proprio a causa di questa situazione mister Spalletti starebbe pensando di affidarsi a Juan Jesus. Il brasiliano scalpita, quando è stato chiamato ha sempre risposto presente con ottime prestazioni. Toccherà a lui con l’Empoli?

Kim, difensore classe ’96, ha giocato quest’anno con la maglia azzurra già trenta gare tra Serie A, Champions e Coppa Italia. Ha stupito un pò tutti con le sue prestazioni, ha preso il posto di Koulibaly nello scacchiere di Spalletti e lo ha rimpiazzato al meglio. In questa prima parte di stagione ha anche segnato due reti dimostrando di essere un ottimo colpitore di testa.

Molto probabilmente Spalletti lo terrà a riposo nella prossima partita di Serie A. Con l’Empoli scalda i motori il brasiliano Juan Jesus che aspetta di fare la sua decima presenza con il Napoli in questa stagione. Al suo fianco probabilmente ci sarà il kosovaro Amir Rrahmani.

Non solo Kim, con l’Empoli ci saranno diverse rotazioni. In avanti ci sarà Politano al posto di Lozano che ha giocato una gran partita con il Francoforte. A centrocampo invece sarà chiamato al tour de force il trio titolare: Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avanti sarà difficile vedere Osimhen in panchina ma occhio ai minuti che avrà Simeone.