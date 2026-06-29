Rischia di sfumare un obiettivo di mercato del Napoli?

Il Napoli vede complicarsi la corsa a Mario Gila. Il difensore della Lazio resta uno dei principali obiettivi individuati dalla dirigenza azzurra per rinforzare il reparto arretrato, ma nelle ultime ore l’Atalanta avrebbe accelerato con decisione, presentando un’offerta economicamente più vantaggiosa. Il club bergamasco è pronto a superare quota 20 milioni di euro più bonus, mettendo pressione al Napoli, chiamato ora a rilanciare per non perdere il centrale spagnolo.

La società partenopea era stata la prima a muoversi concretamente per Gila, avviando i contatti con la Lazio e valutando anche l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico. Tra i nomi presi in considerazione figurano Lorenzo Lucca e Rafa Marin, ma finora la proposta non sarebbe bastata a convincere il club biancoceleste, che continua a valutare tutte le opzioni sul tavolo.

L’inserimento dell’Atalanta è legato, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, al recente infortunio a Hien che si è fatto male in Nazionale.

La prossima settimana potrebbe quindi rivelarsi decisiva. L’Atalanta è pronta all’affondo definitivo per assicurarsi il centrale spagnolo, mentre il Napoli dovrà decidere se aumentare sensibilmente la propria offerta per restare in corsa. La concorrenza tra i due club si fa sempre più intensa.

Giovanni Manna e Massimiliano Allegri continuano a considerare Gila una priorità assoluta per la nuova difesa azzurra. Tuttavia, senza un rilancio immediato, il rischio di vedere sfumare uno degli obiettivi principali del mercato estivo è concreto, con l’Atalanta sempre più vicina a mettere a segno un sorpasso che avrebbe il sapore della beffa.