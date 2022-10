Rischio diffida, un calciatore del Napoli rischia di saltare il Liverpool

Un calciatore del Napoli, nel caso di giallo, potrebbe rischiare di saltare la partita di Champions contro il Liverpool

Stasera si giocherà Napoli-Rangers, una partita importantissima per i partenopei se vogliono qualificarsi da primi nel girone di Champions League. Il rischio di sottovalutare l’impegno c’è, anche se gli azzurri sembrano viaggiare a ritmi ancora altissimi.

Dopo la partita con la Roma l’ambiente è carico e sembra esserci la voglia di continuare il momento positivo della squadra. Il pericolo è però dietro l’angolo, con il Napoli che ha un giocatore in particolare a rischio squalifica per la partita con il Liverpool.

L’azzurro a rischio

Matteo Politano è il calciatore in diffida dalle ultime giornate. Il calciatore ex Sassuolo e Inter potrebbe finire per essere squalificato contro il Liverpool, con Luciano Spalletti che vorrebbe evitare questa eventualità. Il calciatore italiano sta offrendo ottime prestazioni, nonostante in estate sia stato vicinissimo all’addio a Napoli.

Il Valencia era pronto ad offrire milioni su milioni per lui, con il Napoli che alla fine ha deciso di puntare fortemente sul giocatore. Giocatore che ora sta ripagando la fiducia data, sfornando ottime prestazioni in ogni partita in cui è in campo. Il giocatore è tra i migliori del Napoli in questo avvio.

Se i partenopei giocano bene è anche grazie al giocare, al trovarsi bene e al conoscersi del gruppo. I calciatori azzurri continuano a vincere e convincere anche grazie ad un gruppo che può dirsi più che coeso. Il Napoli ora vuole continuare a sorprendere, anche in Europa.