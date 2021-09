Ristrutturazioni non invasive

Se vuoi ristrutturare un ambiente senza interventi troppo invasivi, il cemento stampato è la soluzione perfetta per te!

Caratteristiche del Cemento stampato

I pavimenti realizzati in cemento stampato sono sempre unici, questo perché il prodotto viene applicato artigianalmente, manualmente e con gli stampi.

In questo modo si può esprimere al meglio la propria creatività sia sui pavimenti da esterno che in quelli da interno.

Il calcestruzzo stampato si adatta perfettamente ad ambienti di varia natura come: marciapiedi, strade, cortile, piazzali, viali, centri espositivi, androni, rampe, garages, parcheggi, bordi piscine, terrazzo, rifacimenti di centri storici ecc.

La vastissima gamma di modelli e di colori, unita alla grande convenienza fa del pavimento stampato la scelta ideale per la vostra necessità.

La tendenza e il black and white

Un pavimento stampato è un pavimento di tendenza, che darà ancora maggior valore all’ambiente. Che si tratti di un appartamento, di un locale o di un negozio, la scelta del pavimento può condizionare anche il resto dell’arredamento.

Se si vuole puntare su un moderno che è sempre di moda, la scelta non può che ricadere sul black and white! Il pavimento può essere in alternativa un elemento di contrasto, e quindi si può puntare su un colore acceso. Oppure ancora, se si prediligono ambienti più sobri ed uniformi, è possibile fare un pavimento a tinta unita in bianco o in nero.

Indipendentemente dal proprio gusto personale quindi, questo tipo di pavimento può rispondere a tutte le esigenze, regalando bellissimi scenari.