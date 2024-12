Rita De Crescenzo, aggredita da due donne armate

La nota tik toker di origini napoletane, Rita De Crescenzo ieri sera ha subito un’aggressione nel centro storico di Napoli, da due donne armate di coltello.

Subito dopo la violenza, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso. A dare l’annuncio sui social è stata un’amica di Rita. Il contenuto della storia pubblicata su Instagram, recita: “Ragazzi hanno fatto un agguato, è successo di tutto. Avevano dei coltelli e hanno minacciato di fare cose bruttissime. Adesso la stanno portando in ospedale e speriamo che tutto si risolva per il meglio, mi hanno raccontato che è stata una scena bruttissima”.

Stando a quanto emerso, ad essere stata aggredita non è stata soltanto la tik toker, ma anche la sua assistente, Assunta. Rita, in attesa di diagnosi, avrebbe riscontrato diverse ferite. Le varie tac, hanno rivelato una rottura all’altezza del femore. I medici hanno deciso di trattenerla in ospedale per procedere verso ulteriori accertamenti.

Nota per le sue canzoni goliardiche, la donna non ha esitato a mostrarsi sui social e spinta dalla paura, ha chiesto di incontrare Francesco Borelli, al fine di fare luce sulla questione e prendere provvedimenti cautelativi. Tra i due non c’è un trascorso pacifico. Più e più volte il deputato alla Camera e la De Crescenzo si sono scontrati, per via dalle attività illegali svolte dalla donna e da suo marito.

Tuttavia, in questa situazione, Rita ha chiesto proprio l’aiuto del giornalista. A gran voce ha riferito: “Sono stata aggredita da donne note dei quartieri spagnoli. Queste donne mi hanno minacciato di morte, mi hanno anche detto che non devo più mettere piede in quella zona. Hanno aggredito me ed Assunta con un coltello alla gola in macchina. Ho bisogno di aiuto, chiamate Borrelli e i servizi sociali. Sono donne molto pericolose, hanno dei bambini e a cui danno il brutto esempio, mostrano scene orribili e sono molto pericolose.”