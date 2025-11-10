Rita De Crescenzo: “Sono schierata con Forza Italia, preparate le schede elettorali”

Rita De Crescenzo non smette di essere al centro del mirino del web. Dopo la polemica sull’intervista al programma di Francesca Fagnani “Belve”, la cantante napoletana torna ad essere chiacchierata.

La tik toker, nelle ultime ore, ha pubblicato dei video sui suoi profili social, in cui rivolge un invito ai suoi followers, fuori dalla sue corde. “Buonanima del dottor Silvio, il signor Silvio Berlusconi, voi avete mai visto una sua azienda fallire? Vuol dire che Forza Italia sono persone serie. Quindi cominciate a preparare le schede elettorali, se volete votare io vi do una mano e vi accompagno pure“.

Nella prima parte della clip, la De Crescenzo subito pone le distanze rispetto al “Movimento 5 Stelle”, fazione con cui si era schierata originariamente. Con molto distacco, si è espressa sul reddito di cittadinanza:”Ci serve il reddito? Dobbiamo tenere i nostri figli in casa a prendere soldi senza fare niente? No, il reddito va dato. Ma, va dato a persone che possono imparare a fare un mestiere.”

Francesco Emilio Borrelli non ha perso tempo e nel giro di poche ore dalla diffusione dei video, subito ha commentato le dichiarazioni della tik toker. Le parole del Deputato parlamentare:”Purtroppo è accaduto proprio quello che temevamo, ovvero la peggiore commistione tra i tiktoker della malanapoli e una certa politica. I dirigenti di FI dovrebbero dare immediate spiegazioni per quanto accaduto e allontanare questi soggetti, rappresentanti della Napoli peggiore, se vogliono almeno salvare le apparenze.”

Non è la prima volta che Rita irrompe in politica. Qualche mese fa, è stata protagonista di un video registrato in compagnia di Pasquale Di Fenza. Dopo la diffusione delle immagini, ambientate in uno degli uffici dell’assemblea regionale campana, il Consigliere regionale è stato espulso dal suo partito “Azione”. Ora, invece, non a caso milita con Forza Italia. Nelle fatiche clip, appariva anche Angelo Napolitano, imprenditore napoletano a cui la Guarda Di Finanza ha sequestrato beni dal valore di 6 milioni di euro.