Rita De Crescenzo: “Napoli è con me: ecco cosa farò se divento premier”

Divenuta oramai una star di TikTok, Rita De Crescenzo è pronta a scendere in politica. Ad annunciarlo è stata proprio l’influencer napoletana, rivelando, in una recente intervista, di avere già in mente il suo programma politico.

“Se divento premier rimetto il rdc” – La De Crescenzo ha preso piede su TikTok con video un po’ sopra le righe, arrivando a contare un milione e ottocentomila follower. Recentemente ad attirare l’attenzione sull’influencer è stata la sua decisione di scendere in piazza insieme al Movimento 5 Stelle contro il riarmo. Da quel momento, l’influencer napoletana ha deciso di voler intraprendere una carriera nella politica.

Intervistata da La Stampa, Rita ha ammesso di star studiando per intraprendere questo percorso. Sa che il Presidente della Repubblica si chiama Mattarella, ma non sa il nome. Non sa chi è Putin, ma conosce Donald Trump e le sta simpatico perché “somiglia a mio marito”.

Sta ancora studiando è ad aiutarla è Maria Rosaria Boccia, ex collaboratrice del Ministro della Cultura è pronta a fondare un partito: “Prima devo studiare. Anzi, su questo non farmi domande perché non posso rilasciare interviste. Al momento dovuto annuncerò i nostri progetti con Maria Rosaria”.

Ha già le idee chiare su cosa fare se venisse eletta premier: “Rimetto subito il reddito di cittadinanza. Poi metto a posto gli ospedali che sono tutti scassati”. Nonostante la notorietà acquisita negli ultimi anni, Rita dimostra di non aver dimenticato le sue umili origini:

“Guaglio’, ma quale star. Io sono una ragazza semplice, vengo dai vicoli del Pallonetto di SantaLucia. Ne ho passate tante, droghe, psicofarmaci, violenze, ho avuto un’infanzia terribile e ho fatto un figlio a 13 anni. E mo’ voglio dare una mano a gente che ha avuto delle vite difficili come la mia”.