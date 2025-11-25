Rita De Crescenzo si reca ai seggi per votare ma risulta cancellata dagli elenchi. Scoppia il caos

Caos in quel del pallonetto di Santa Lucia, dove la nota tik toker Rita De Crescenzo si è recata per votare alle urne ed ha scoperto di esser stata rimossa dagli elenchi. Questo accade quando i cittadini non comunicano i cambi di residenza al comune

Scandalo in quel di Santa Lucia

Dopo settimane e settimane di propaganda politica, la nota tik toker Rita De Crescenzo è andata a votare. Al suo arrivo, però, la scoperta: l’influencer non ha potuto porre firma tra i votanti del comune di Santa Lucia, dove però non risulta iscritta.

La Tik Toker, infatti, è stata cancellata e ciò avviene quando non si rende partecipe il comune di eventuali cambi di residenza. Uno scandalo enorme, che ha visto esprimersi Francesco Emilio Borrelli, deputato di alleanza verde.

Le parole di Borrelli

Qui di seguito le parole del deputato: “È ridicolo che dopo settimane di campagna elettorale a sostegno del consigliere uscente Di Fenza, scopriamo che la De Crescenzo non può nemmeno esprimere il proprio voto. Questo perché risulta cancellata dagli elenchi, ovvero si è resa irreperibile. Sappiamo bene che, solitamente, si rende irreperibile chi vuole sfuggire alle notifiche giudiziarie e non mi stupirebbe scoprire che anche la De Crescenzo abbia provato ad usare questo stratagemma. Mi auguro che la magistratura indaghi anche su quest’ultima, sconcertante, vicenda”.