Ritenzione idrica: può essere utile l’idromassaggio?

Questa domanda è una di quelle che ci si pone più spesso in quanto la ritenzione idrica, che andremo ad analizzare più avanti nel corso dell’articolo, è uno di quei problemi che affligge tantissime persone e specialmente donne ma non solo.

La risposta è assolutamente si! Per fortuna esistono tante prove, tanti riscontri e tante prove che dimostrano che l’idromassaggio può risultare estremamente benefico per chi soffre di questo problema molto fastidioso e che può provocare sintomi da non trascurare: ci riferiamo alla ritenzione idrica.

Ma cosa intendiamo quando pensiamo alla ritenzione idrica? Per ritenzione idrica si intende quel processo che porta l’organismo a trattenere i liquidi.

Questo problema, a differenza di quello che pensano sbagliando tante persone, non colpisce solo le donne ma in buona parte anche gli uomini. Chiaramente però sono le donne adulte a risentire di questo problema: infatti quel processo che porta il corpo a trattenere i liquidi, di cui accennavamo prima, fa si che si formi la cellulite nelle donne e grasso addominale negli uomini e che sono entrambi degli inestetismi che non possono far piacere e che creano molti disagi.

I sintomi della ritenzione idrica possono essere di vario tipo e dipendono dalla singola situazione di ogni persona ma i più comuni sono sicuramente una circolazione difficoltosa, edemi e gonfiori in varie parti del corpo.

Tra i rimedi più efficaci per la ritenzione idrica c è la sauna e l’idromassaggio e per questo motivo può essere utile acquistare minipiscine idromassaggio beauty luxury. L’idromassaggio risulta assolutamente benefico in quanto costringe la persona che lo usa a sudare tantissimo e soprattutto in poco tempo.

Tutto ciò capita per merito della temperatura dell’acqua, che è abbastanza alta, e cioè circa 39 40 gradi, e che permette a chi ci sottopone a espellere i liquidi in eccesso e avere risultati positivi nel caso di sofferenza della ritenzione idrica sia alle gambe che all’addome.

Chiaramente bisogna acquistare minipiscine idromassaggio di alto livello come quelle che abbiamo citato e che possono essere una grande risorsa per chi decide di fare questo proficuo investimento e decide di averle all’interno della sua casa.

Ma le minipiscine idromassaggio non sono solo benefiche per chi soffre di ritenzione idrica in quanto l’idromassaggio è una di quelle fortune che porta solo vantaggi. Andiamo a vedere insieme quali.

Altri benefici delle minipiscine da idromassaggio

Come dicevamo prima i vantaggi di avere una minipiscina idromassaggio non sono legati solo alla risoluzione della ritenzione idrica ma è molto benefica anche per chi soffre di i artriti, reumatismi o persone obese.

Difatti i tessuti, i muscoli ed i nervi del corpo vengono accuratamente massaggiati, stimolati e fatti rinvigorire, in modo tale che si possano rilassare e distendere. Inoltre chi la utilizza con costanza aiuterà il corpo a rimodellarsi, assoda i muscoli, elasticizza i tessuti del corpo, e migliora la circolazione sanguigna

Minipiscine idromassaggio da esterno: come funzionano?

Innanzitutto esse sono tutte munite di bocchette idromassaggianti, soprattutto per quanto riguarda la piscina idromassaggio da esterno. In questo casa l’acqua verrà in maniera costante filtrata e mantenuta ad una temperatura sempre costante, per poi venire rimessa in circolazione.

Ma quali sono gli elementi che devono essere presenti in una vasca da idromassaggio? Facciamo una sintesi!

pompa per le bolle , che andrà a produrre le famose bollicine d’aria;

– un sistema di programmazione, che serve per programmare le sequenze;

– Le giuste bocchette idromassaggi , che riusciranno a creare massaggi con effetti diversi.

, che andrà a produrre le famose bollicine d’aria; – un sistema di programmazione, che serve per programmare le sequenze; – Le giuste bocchette idromassaggi , che riusciranno a creare massaggi con effetti diversi. Lo skimmer che serve a pulire la superficie della vasca;

– La pompa per il massaggio che andrà ad occuparsi dell’ alimentazione dei getti;

– Alcuni filtri: si occuperanno di rimettere l’acqua pulita in circolo e sono integrati nell’apposito circuito della pompa;

– La pompa per il massaggio che andrà ad occuparsi dell’ alimentazione dei getti; – Alcuni filtri: si occuperanno di rimettere l’acqua pulita in circolo e sono integrati nell’apposito circuito della pompa; La pompa della filtrazione che andrà ad aspirare e rimettere l’acqua in circolo nella vasca, ed è composta da un motore, un corpo pompa ed un prefiltro;

– un riscaldatore elettrico: riscalda e mantiene l’acqua ad una giusta temperatura;

Prima di acquistare questo importante strumento dovrai valutare tante cose e soprattutto il budget: i soldi che andrai a spendere dipenderanno dal modello in quanto per esempio quella gonfiabile mentre quella fissa richiederà un’installazione significativa e quindi costerà di più.