Ritiro Dimaro, Rudi Garcia convoca due baby talenti della Primavera?

Rudi Garcia è sempre stato un sostenitore dei giovani. Il futuro del calcio dipende da loro e il nuovo mister azzurro ha intenzione di esplorare anche il settore giovanile della squadra partenopea. Gli obiettivi a cui mirano gli azzurri, però, non sempre permettono un loro consolidamento in prima squadra.

Durante di Dimaro ci sarà l’occasione, per il mister, di conoscere anche qualche ragazzo della Primavera che già lo scorso anno sono stati convocati in prima squadra da parte dell’allenatore Luciano Spalletti: Jorge Alastuey e Simone Bonavita. Entrambi sono arrivati nella sessione di mercato invernale e subito si sono messi in mostra durante gli allenamenti e le partite delle giovanili.

Il primo è stato ingaggiato a parametro zero dal Barcellona. Le sue qualità sono visibili ed anche in prima squadra non ha sfigurato. Viene definito un baby fenomeno, un calciatore che deve solo sbocciare.

Simone Bonavita, invece, arriva da Caserta ed ha vissuto un sogno nella passata stagione, ovvero indossare la maglia azzurra. Il suo idolo e calciatore a cui si ispira è uno dei centrocampisti più forti e importanti al Mondo: Luka Modric. Il mister lo sa e sicuramente lo avrà stuzzicato su questo aspetto.

Per far si che il loro potenziali possa esplodere il prima possibile, Garcia potrebbe convocarli per il ritiro di Dimaro. Per il momento si tratterebbe solo di un’indiscrezione ed eventuali dubbi saranno tolti con le convocazioni del mister che ci saranno nei prossimi giorni.