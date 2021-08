Ritorna ‘La Res Publica’ giovedì 2 settembre 2021: ospite il B&B Tenuta Bianca

Comincia il secondo anno de ‘La Res Publica‘, trasmissione in onda su Facebook e YouTube. Giovedì 2 settembre, dalle 19.00, Raffaele Zanfardino, il nostro direttore responsabile e conduttore della trasmissione, intervisterà Massimo Rio, imprenditore del settore turistico e proprietario del B&B Tenuta Bianca in via dell’Anfiteatro 29 a Oliveto Citra, provincia di Salerno.

Si parlerà di come il web abbia dato una spinta decisiva per le strutture, come quella di Massimo Rio, che puntano molto sul turismo di prossimità e sull’altissima qualità ricettiva, sia dal punto di vista gastronomico che di servizi. L’ospite racconterà, inoltre, l’evolversi dei gusti dei viaggiatori che, anche a causa della pandemia, hanno profondamente cambiato le proprie abitudine.

La puntata, come sempre, verrà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina della trasmissione e sul canale YouTube.