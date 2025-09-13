Edinson Cavani e il Napoli, un ritorno solo senza il presidente Aurelio De Laurentiis

Edinson Cavani approdò a Napoli nel 2010, acquistato dal Palermo per circa 18 milioni di euro. In tre stagioni con la maglia azzurra realizzò 104 reti, prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain, che pagò in due tranche la clausola rescissoria da 64,5 milioni di euro.

L’attaccante uruguaiano è rimasto nel cuore dei tifosi, ma il rapporto con la società – e in particolare con il presidente Aurelio De Laurentiis – non si è mai ricucito. Alcune dichiarazioni del patron partenopeo, infatti, non furono gradite al giocatore: “Non meritavo certe parole dopo la mia partenza. Non ho replicato solo per rispetto, ma a Napoli ho segnato 104 gol”, spiegò Cavani.

La sua storia ricorda quella di tanti campioni che restano idoli della tifoseria, pur vivendo rapporti conflittuali con il club. Non a caso, parlando di un possibile ritorno sotto il Vesuvio, l’attaccante si è sempre mostrato disponibile, ma con una condizione ben precisa.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa a RadioSport890, Cavani raccontò: “A Napoli ho vissuto tre stagioni meravigliose, la città mi ha dato tutto: nome, fama e crescita. Ne ho parlato anche con la mia famiglia e mi piacerebbe tornare un giorno, ma solo senza De Laurentiis”.

Di recente, dopo l’infortunio di Lukaku, si era fatto anche il suo nome come suggestione di mercato, ma per quanto accaduto in passato con il presidente l’ipotesi è apparsa subito irrealizzabile.