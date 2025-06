Ritorno a “Uomini e Donne” in vista per un ex concorrente?

Il nome di Mario Cusitore torna a far rumore nel mondo di Uomini e Donne, anche a distanza di mesi dalla sua uscita di scena. Ex volto del Trono Over e protagonista di diverse polemiche, Cusitore ha riacceso l’attenzione del pubblico con alcune dichiarazioni che lasciano presagire un possibile ritorno nel dating show di Maria De Filippi.

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni nel programma online CasaLollo2, Mario ha ammesso di continuare a seguire il format di Canale 5, confessando di essere rimasto incuriosito da alcune nuove dame del parterre Over. “Chissà, magari a settembre…”, ha detto con un sorriso che ha fatto subito sognare i fan. Parole vaghe ma abbastanza chiare per ipotizzare un suo nuovo ingresso nella trasmissione a partire dalla prossima stagione, in onda da settembre.

Cusitore, che in passato ha cercato di conquistare Ida Platano tra momenti intensi e frequenti tensioni, sembra pronto a rimettersi in gioco. Il suo possibile rientro dividerebbe sicuramente l’opinione pubblica: tra chi lo considera un personaggio divisivo e chi, invece, ne apprezza il temperamento passionale.

Nel frattempo, Mario ha voluto spegnere un altro rumor che circolava con insistenza: la sua presunta partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatore. “Non fa per me”, ha dichiarato secco, sdrammatizzando poi con ironia: “Al massimo ci vado in coppia, ma nella versione Over”.

In attesa di conferme ufficiali, l’ipotesi di rivedere Cusitore nel programma resta più che plausibile. E se davvero dovesse rientrare, siamo certi che, ancora una volta, non passerà inosservato.