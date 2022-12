Ritorno di fiamma del PSG per Rabiot

I parigini avrebbero intenzione di provare a riprendere Adrien Rabiot dalla Juventus. Il centrocampista potrebbe ritrovare la sua ex squadra

Adrien Rabiot e il Paris Saint Germain, una trattativa che non sembra essersi mai fermata. Il club parigino starebbe ripensando al proprio ex calciatore per l’estate, tanto che vorrebbero riprenderlo per il centrocampo.

Per ora il giocatore non ha ancora espresso la propria opinione sul proprio ritorno, anche se l’impressione sembra essere quella di un approdo in Premier League nel caso in cui dovesse lasciare la Juventus.

Dichiarazioni d’addio?

Quelle di Rabiot sul suo possibile addio alla Juventus sembrano essere quasi una conferma. Il giocatore ha infatti detto: “Negli ultimi mesi il mio rendimento alla Juve è stato buono e sono felice di ciò che sto facendo ai Mondiali. Nel mio club ho lavorato molto sul fisico e questo mi ha consentito di non perdere ritmo nel corso di una gara“.

Poi ha continuato dicendo: “Premier League? Non ho mai nascosto che mi piacerebbe giocare lì. Non so se questo accadrà quando il mio contratto con la Juve terminerà“. Difficile, dunque, capire cosa possa fare il giocatore una volta terminato il contratto in bianconero. Una cosa è sicura: il calciatore potrebbe seriamente non rinnovare, specialmente perché le sue richieste sarebbero fin troppo elevate per la Juventus. Le possibilità di addio sono elevatissime, con i bianconeri che a quel punto preferirebbero valorizzare alcuni dei giocatori in prestito o della Next Gen. Tutto sembra volgere nel peggiore dei modi in questa trattativa.