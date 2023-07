Alessia Marcuzzi è stata recentemente paparazzata in dolce compagnia nel corso della vacanza a Formentera. La showgirl, infatti, è stata avvistata in compagnia del suo ex compagno, Paolo Calabresi Marconi.

A diffondere le immagini della coppia in vacanza con il primogenito della Marcuzzi, Tommaso, e alcuni amici è stato il settimanale Gente. Negli scatti si vedono Alessia e Paolo rinfrescarsi con un bagno per poi andare a cena al tramonto.

Per il momento non è arrivata nessuna conferma da parte degli interessati riguardo un possibile ritorno di fiamma. Intanto, però, dilaga il gossip sulla presunta relazione della Marcuzzi con Stefano De Martino lanciato da Dagospia nel 2020.

In ogni caso Stefano De Martino è stato recentemente avvistato alla presentazione dei palinsesti Rai in compagnia di Belen Rodriguez. Dunque, proprio questo fa presumere che con la Marcuzzi non ci sia nulla.