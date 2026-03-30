Ritorno di fiamma per Ndoye al Napoli: se Conte resta può essere una possibilità

Il Napoli torna a muoversi sul mercato e rimette nel mirino Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero che già in passato era stato vicino agli azzurri. La novità, però, riguarda la formula dell’operazione: non più un acquisto immediato a cifre elevate, ma un possibile prestito con opzione di riscatto

Occasione ghiotta

Negli ultimi mesi il valore del giocatore aveva toccato cifre molto alte, arrivando anche intorno ai 40-45 milioni di euro. Ora, però, la situazione sembra cambiata. Il prezzo si è abbassato per via di una stagione non esaltante del Nottingham e questo ha riacceso l’interesse del club partenopeo, che vede in Ndoye un profilo ideale per rinforzare le corsie offensive.

Ndoye è un’ala moderna, veloce e tecnica, capace di giocare su entrambe le fasce e di creare superiorità numerica grazie al dribbling. Proprio queste caratteristiche lo rendono perfetto per il gioco offensivo del Napoli, sempre alla ricerca di esterni dinamici e imprevedibili.

Solo se resta Conte

L’idea del prestito con opzione rappresenta una soluzione intelligente: permetterebbe al Napoli di diluire i costi e valutare il rendimento del giocatore prima di un investimento definitivo. Tuttavia, la concorrenza non manca. Anche lo Stoccarda osserva la situazione con attenzione e potrebbe inserirsi nella trattativa, complicando i piani degli azzurri. Il Napoli, però, dovrà capire se il suo allenatore resterà saldo sulla panchina: Conte, infatti, potrebbe decidere di andar via se le cose dovessero mettersi ancor più nervosamente.