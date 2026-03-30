lunedì, Marzo 30, 2026
HomeSportCalciomercatoRitorno di fiamma per Ndoye al Napoli: se Conte resta può essere...
Calciomercato

Ritorno di fiamma per Ndoye al Napoli: se Conte resta può essere una possibilità

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
0
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Il Napoli torna a muoversi sul mercato e rimette nel mirino Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero che già in passato era stato vicino agli azzurri. La novità, però, riguarda la formula dell’operazione: non più un acquisto immediato a cifre elevate, ma un possibile prestito con opzione di riscatto

Occasione ghiotta

Negli ultimi mesi il valore del giocatore aveva toccato cifre molto alte, arrivando anche intorno ai 40-45 milioni di euro. Ora, però, la situazione sembra cambiata. Il prezzo si è abbassato per via di una stagione non esaltante del Nottingham e questo ha riacceso l’interesse del club partenopeo, che vede in Ndoye un profilo ideale per rinforzare le corsie offensive.

Ndoye è un’ala moderna, veloce e tecnica, capace di giocare su entrambe le fasce e di creare superiorità numerica grazie al dribbling. Proprio queste caratteristiche lo rendono perfetto per il gioco offensivo del Napoli, sempre alla ricerca di esterni dinamici e imprevedibili.

Solo se resta Conte

L’idea del prestito con opzione rappresenta una soluzione intelligente: permetterebbe al Napoli di diluire i costi e valutare il rendimento del giocatore prima di un investimento definitivo. Tuttavia, la concorrenza non manca. Anche lo Stoccarda osserva la situazione con attenzione e potrebbe inserirsi nella trattativa, complicando i piani degli azzurri. Il Napoli, però, dovrà capire se il suo allenatore resterà saldo sulla panchina: Conte, infatti, potrebbe decidere di andar via se le cose dovessero mettersi ancor più nervosamente.

Articolo precedente
Napoli, per la porta del futuro piace Mascardi
Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode