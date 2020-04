Ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis: torna a parlare Lidia Vella

Lidia Vella, ex gieffina, è tornata a parlare del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. In radio aveva già parlato dei due, in particolar modo criticando aspramente la De Lellis. Questo ha scatenato i fan di lei che si sono scagliati proprio contro la Vella.

LIDIA VELLA TORNA A PARLARE DEI DAMELLIS, LA GIUSTIFICAZIONE DELLE CRITICHE – Dato che molti fan della De Lellis si sono scagliati contro la ragazza, lei si è giustificata prontamente. A ‘Non succederà più’ programma radiofonico di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio nel quale ha da anni uno spazio per una rubrica tutta sua, Lidia ha dichiarato di aver parlato della De Lellis proprio perché ha avuto a che fare con l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante. Ci ha tenuto a ribadire il fatto che non è in cerca assolutamente di visibilità e che ormai la coppia è sulla bocca di tutti.

LE PAROLE DI LIDIA VELLA SUL RITORNO DI FIAMMA TRA GIULIA E ANDREA – “Andrea e Giulia vogliono mettere su famiglia ora? Non lo spero per Giulia. L’esperienza mi ha insegnato che chi nasce tondo non muore quadrato. Non è solo un detto ma realtà”. “Parlo così perché ho visto determinate cose con i miei occhi. Per chi si è permesso di dire che ho parlato dei Damellis solo per visibilità vorrei rispondere che io avrei potuto far parlare di me e di Damante già due anni fa. Cose che però non avrebbe senso dire ora visto che lei ha perdonato tutto”. Cosa sarà successo tra Lidia e Andrea Damante?

ANDREA DAMANTE “CONFERMA” IL RITORNO CON GIULIA DE LELLIS – Mentre Lidia Vella ha insinuato il dubbio su una presunta conoscenza con Andrea Damante, quest’ultimo in diretta con Pio e Amedeo ha dichiarato: “Io e lei ci siamo sempre voluti bene”. Si tratta di una vera e propria conferma, seppur velata.

CHI E’ LIDIA VELLA – Come vi abbiamo precedentemente accennato, Lidia Vella è un’ex concorrente del Grande Fratello. La ragazza aveva partecipato nel 2015 con la gemella Jessica. Era l’ex fidanzata di un concorrente che era nella casa da qualche mese in più, Alessandro Calabrese. All’epoca quest’ultimo aveva intrapreso una relazione con la vincitrice Federica Lepanto. Nel momento in cui la Vella entrò nella casa, però, ritornarono insieme.

LIDIA VELLA OGGI – Oltre che ad essere considerata una web influencer per l’alto numero di seguaci su Intagram, Lidia Vella è stata una opinionista da Barbara D’urso e attualmente cura una rubrica amorosa nel programma radiofonico di Giada Di Miceli intitolato ‘Non succederà più’, su Radio Radio.