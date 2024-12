Ritorno di volti storici al Grande Fratello: chi sono i nuovi ingressi nella casa?

Il Grande Fratello di Canale 5 si prepara a un nuovo colpo di scena, con l’ingresso di nuovi concorrenti che andranno a unirsi al gruppo già presente nella casa. Dopo i recenti arrivi di Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e Chiara Cainelli, il reality show sta per accogliere anche alcuni volti molto noti al pubblico.

Conferme e smentite

Secondo l’anticipazione di Davide Maggio, Eva Grimaldi e Stefania Orlando sono pronte a fare il loro ritorno nel programma, ma una delle voci più diffuse, quella che riguardava Maria Teresa Ruta, è stata smentita. La conferma è arrivata oggi da Mediaset, che ha ufficializzato l’ingresso delle due ex protagoniste del Grande Fratello e ha aggiunto un misterioso dettaglio in un nuovo spot. La frase che accompagna il teaser dice: “Nella casa delle emozioni non ci sono certezze e i colpi di scena non sono certo finiti. Stefania Orlando ed Eva Grimaldi stanno per riaprire la porta rossa… e non saranno sole”. Questo implica l’ingresso di un terzo concorrente, ma chi sarà?

Nei giorni scorsi, si è parlato di una possibile partecipazione di Maica Benedicto, una gieffina spagnola che aveva fatto brevemente parte della casa italiana, per soli 48 ore. La sua eliminazione dal Gran Hermano ha riacceso le speculazioni sul suo ritorno in Italia, il che potrebbe aggiungere ulteriore pepe al già teso rapporto tra MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

L’ingresso di nuovi concorrenti potrebbe scatenare una nuova ondata di tensioni tra i partecipanti. La scorsa settimana, Jessica Morlacchi ha condiviso una riflessione riguardo alla situazione interna, rivelando che Alfonso Signorini aveva fatto notare a MariaVittoria Minghetti che, prima di entrare nella casa, aveva letto articoli sulla flessione degli ascolti del programma.

Questo, secondo Jessica, potrebbe spiegare l’arrivo inaspettato di nuovi concorrenti, tra cui quelli di Temptation Island, e la recente ondata di ingressi in blocco. La curiosità su chi sarà il terzo ingresso è alle stelle, e sicuramente i nuovi arrivati porteranno nuove dinamiche e sorprese nella casa.