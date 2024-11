Ritorno in campo per Brescianini: il Napoli e il passato che sfumò

Gian Piero Gasperini si prepara a riaccogliere Marco Brescianini tra i convocati per la prossima trasferta di Napoli. Dopo un mese di assenza a causa di un infortunio muscolare, il giovane centrocampista potrà finalmente tornare a giocare, recuperando così minuti importanti per la sua stagione.

La vicinanza con il Napoli

È interessante notare che Brescianini, ex Frosinone, è stato molto vicino a trasferirsi al Napoli la scorsa estate. La trattativa sembrava già a buon punto, tanto che il giocatore aveva anche svolto le visite mediche. Tuttavia, un’improvvisa indecisione da parte della società partenopea ha aperto la strada all’intervento dell’Atalanta, che ha concluso l’affare in tempi rapidi.

Secondo le voci circolate all’epoca, il Napoli avrebbe deciso di puntare su un calciatore più esperto, in parte a causa di un gioco al rialzo da parte del Frosinone. Nonostante il suo avvio promettente con la maglia nerazzurra, Brescianini non è stato un rimpianto per i partenopei.

Al contrario, senza quel dietrofront, il Napoli potrebbe non aver potuto effettuare un altro investimento significativo, portando in squadra Scott McTominay per 30 milioni di euro.

L’acquisto del centrocampista scozzese ha avuto un impatto notevole sul campionato, evidenziando quanto la dinamica delle trattative possa influenzare le scelte strategiche di una squadra.