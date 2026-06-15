Ritorno in vista in casa Napoli: Allegri avrà a breve il primo rinforzo

Il Napoli è pronto a riaccogliere uno dei suoi calciatori che era andato in prestito e lo fa con la convinzione di poter contare su un elemento pronto a dare un contributo concreto alla nuova stagione. Stiamo parlando di Rafa Marín che dopo l’esperienza in prestito al Villarreal è destinato a vestire nuovamente l’azzurro, questa volta con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo stabile all’interno della rosa guidata da Massimiliano Allegri.

Reduce da mesi importanti nella Liga, Marin ha scelto di tornare in Italia nonostante il Villarreal avesse manifestato l’intenzione di proseguire il rapporto. Il centrale spagnolo, che nei giorni scorsi ha celebrato il proprio matrimonio in Spagna, si concederà ora qualche giorno di riposo prima di iniziare una nuova fase della sua avventura professionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli aveva già chiarito da tempo la propria posizione. Già verso la fine di aprile, infatti, il club partenopeo avrebbe informato gli agenti del calciatore della volontà di riportarlo alla base, segnale che avrebbe avuto un peso determinante nella decisione finale del giocatore.

L’accordo stipulato tra Napoli e Villarreal prevedeva inoltre una clausola importante: il diritto di riscatto era legato anche alla volontà del difensore. Marin ha così preferito lasciare la sicurezza del campionato spagnolo per affrontare una nuova sfida in Serie A, deciso a dimostrare tutte le proprie qualità.

Per il Napoli, il ritorno dello spagnolo rappresenta un tassello in più che si aggiunge nella difesa azzurra dopo l’addio di Juan Jesus. Toccherà a Massimiliano Allegri adesso ritagliargli uno spazio e alternarlo a Buongiorno, Beukema e Rrahmani.