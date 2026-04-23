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Ritorno in vista per il Napoli? Ecco chi potrebbe tornare in estate

Walter Molino
Di Walter Molino
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Fonte Flickr
Uno dei calciatori che l’anno scorso ha lasciato il Napoli, nonostante arrivato da solo un anno, potrebbe già tornare in estate. Stiamo parlando di Rafa Marin, che ha faticato a trovare spazio e continuità ed è stato costretto a lasciare Castel Volturno in estate per approdare al Villarreal.
Tuttavia, il trasferimento in Spagna ha segnato una svolta importante nella sua stagione, permettendogli di ritrovare ritmo e sicurezza nei propri mezzi. Approdata al Villarreal durante il mercato estivo con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto, la giovane promessa del 2002 ha saputo sfruttare al meglio l’occasione. Inserito gradualmente nella squadra, è riuscito a conquistarsi un ruolo sempre più centrale grazie a prestazioni convincenti.

Un fattore chiave della sua crescita è stato il sostegno dell’allenatore Marcelino, che ha creduto nelle sue capacità e gli ha concesso continuità. In questo contesto favorevole, Marin ha potuto esprimere il proprio potenziale, diventando una pedina affidabile nel reparto arretrato.

Dal punto di vista economico, l’accordo tra i due club prevede un investimento iniziale superiore al milione di euro, con una clausola di riscatto fissata poco oltre i 12 milioni. Nonostante la soddisfazione per il rendimento del difensore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, alcune possibili modifiche interne al Villarreal potrebbero incidere sulle decisioni future, per cui non è escluso che Marín a giugno torni a Napoli.

Intanto il Napoli segue con attenzione l’evoluzione del giocatore. La dirigenza partenopea, qualora il Villarreal non dovesse esercitare l’opzione per il riscatto, lo testerà nuovamente durante la preparazione estiva, anche in considerazione dei possibili cambiamenti nella difesa, per esempio il non rinnovo di Juan Jesus.

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Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
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