Ritorno in vista per il Napoli? Ecco chi potrebbe tornare in estate

Un fattore chiave della sua crescita è stato il sostegno dell’allenatore Marcelino, che ha creduto nelle sue capacità e gli ha concesso continuità. In questo contesto favorevole, Marin ha potuto esprimere il proprio potenziale, diventando una pedina affidabile nel reparto arretrato.
Dal punto di vista economico, l’accordo tra i due club prevede un investimento iniziale superiore al milione di euro, con una clausola di riscatto fissata poco oltre i 12 milioni. Nonostante la soddisfazione per il rendimento del difensore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, alcune possibili modifiche interne al Villarreal potrebbero incidere sulle decisioni future, per cui non è escluso che Marín a giugno torni a Napoli.
Intanto il Napoli segue con attenzione l’evoluzione del giocatore. La dirigenza partenopea, qualora il Villarreal non dovesse esercitare l’opzione per il riscatto, lo testerà nuovamente durante la preparazione estiva, anche in considerazione dei possibili cambiamenti nella difesa, per esempio il non rinnovo di Juan Jesus.