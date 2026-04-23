Ritorno in vista per il Napoli? Ecco chi potrebbe tornare in estate

Uno dei calciatori che l’anno scorso ha lasciato il Napoli, nonostante arrivato da solo un anno, potrebbe già tornare in estate. Stiamo parlando di Rafa Marin, che ha faticato a trovare spazio e continuità ed è stato costretto a lasciare Castel Volturno in estate per approdare al Villarreal.

Tuttavia, il trasferimento in Spagna ha segnato una svolta importante nella sua stagione, permettendogli di ritrovare ritmo e sicurezza nei propri mezzi. Approdata al Villarreal durante il mercato estivo con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto, la giovane promessa del 2002 ha saputo sfruttare al meglio l’occasione. Inserito gradualmente nella squadra, è riuscito a conquistarsi un ruolo sempre più centrale grazie a prestazioni convincenti.