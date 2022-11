Ritorno Insigne a Napoli a titolo gratuito per tre mesi, impazza la voce di mercato

In vista del mercato invernale, la SSC Napoli non ha intenzione di effettuare stravolgimenti. Anzi, l’obiettivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è di andare avanti con i rinnovi dei calciatori azzurri.

Un importante notizia di mercato, però, arriva dal portale Sportcafe24 che, al momento, rappresenta più una suggestione dal momento che non arrivano conferme a riguardo. L’ipotesi, infatti, riguarderebbe un possibile ritorno di Lorenzo Insigne a Napoli con un prestito di tre mesi a titolo gratuito.

Il campionato canadese, infatti, è fermo e riprenderà solo il prossimo marzo. Fino a quel momento, l’ex capitano del Napoli, non avrà possibilità di giocare, perdendo, di fatto, anche la Nazionale italiana.

Al Toronto, inoltre, Insigne non ha nemmeno più il suo amico Criscito, il quale ha già rescisso il contratto con il club. Non sarebbe la prima volta di un prestito a titolo gratuito. Già una decina di anni fa, infatti, ci fu il passaggio di David Beckham dal LA Galaxy al Milan.

Al momento, come detto precedentemente, non si hanno conferme. Fatto sta che Lorenzo Insigne accetterebbe di buon grado un ritorno con una squadra in lotta per il suo più grande sogno, ovvero quello di portare in Campania lo Scudetto dopo oltre trent’anni.