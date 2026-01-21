Ritorno Insigne al Napoli, il pensiero di Antonio Conte

Negli ultimi giorni, a Napoli è tornato a circolare un nome che evoca ricordi, emozioni e un legame mai realmente spezzato: Lorenzo Insigne. L’ex capitano azzurro, simbolo di un’epoca e protagonista di pagine importanti della storia recente del club partenopeo, sarebbe stato offerto al Napoli e avrebbe manifestato una forte volontà di ritornare in azzurro.

Secondo le indiscrezioni, Insigne sarebbe disposto a fare un passo significativo incontro alla società: stipendio ridotto e contratto di sei mesi, con opzione per un ulteriore anno. Una scelta che racconta molto delle sue motivazioni, più legate al cuore e al desiderio di chiudere un cerchio che a questioni economiche. Per lui, Napoli non è mai stata solo una squadra, ma casa.

La suggestione è forte, soprattutto per una piazza che non ha mai smesso di voler bene al suo numero 24. Tuttavia, al di là del romanticismo, la questione resta squisitamente tecnica. La decisione ora è nelle mani di Antonio Conte, chiamato a valutare se questa operazione possa realmente inserirsi nel progetto tecnico che sta cercando di costruire.

Il mister apprezza molto Insigne, ne conosce qualità, personalità e leadership. Ma proprio Conte è noto per il suo rigore e per la richiesta di calciatori pronti al 100%, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ed è qui che nascono i principali dubbi: Insigne è fermo da diverso tempo e difficilmente potrebbe garantire da subito quel rendimento immediato che l’allenatore pretende dai suoi uomini.