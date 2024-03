Ritorno Inzaghi alla Salernitana, il tecnico aveva posto due condizioni

La Salernitana, dopo la sconfitta contro il Cagliari, rischia seriamente la Serie B. Il futuro di Liverani sarebbe in discussione e nei giorni scorsi si era addirittura parlato di un possibile ritorno in panchina di Pippo Inzaghi.

L’ex calciatore del Milan, per ritornare a Salerno, avrebbe posto alcune condizioni, le quali sarebbero state ritenute non possibili da parte del presidente Iervolino. Fanpage.it infatti riporta che: “Inzaghi ha posto due condizioni stringenti per il suo ritorno, ossia un contratto fino al 2025 con la sicurezza di restare in panchina anche in caso di retrocessione in Serie B e, soprattutto, il divorzio da Walter Sabatini”.

RITORNO PIPPO INZAGHI A SALERNO, IERVOLINO NON HA ACCETTATO LA RICHIESTA DEL TECNICO

“Un punto sul quale non ha voluto sentire discussioni e che avrebbe fatto sfumare il suo ritorno. La società non ha voluto accontentarlo, specialmente sul secondo punto che ha mandato a monte tutte le possibilità di averlo in panchina”