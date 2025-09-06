Lorenzo Insigne e il sogno di tornare a Napoli, due squadre su di lui dopo la risoluzione del contratto col Toronto

Lorenzo Insigne, talento indiscusso del calcio italiano, ha vissuto una carriera ricca di emozioni, soprattutto con il Napoli, club che lo ha visto crescere e affermarsi come uno dei simboli della squadra. Qualche anno fa, il calciatore ricevette una proposta di rinnovo contrattuale con un ingaggio di 3.5 milioni di euro netti a stagione.

Nonostante l’offerta rappresentasse una conferma della sua centralità nel nuovo corso, Insigne decise di rifiutarla, ritenendo insufficienti le condizioni economiche rispetto alle sue ambizioni professionali. Successivamente, nel 2022, Insigne si trasferì al Toronto, firmando un contratto con un ingaggio annuo considerevole che lo rese uno dei giocatori più pagati della Major League Soccer.

Lo scorso luglio, il giocatore e il club canadese decisero di comune accordo di risolvere il contratto, anticipando la scadenza prevista per il 2026, permettendo a Insigne di esplorare nuove opportunità in Europa. Attualmente svincolato, Insigne è in attesa di trovare una nuova squadra in Serie A. Tra le possibili destinazioni, il calciatore non ha nascosto il desiderio di un ritorno a Napoli, città e squadra che considera casa, dove ritornerebbe volentieri per chiudere idealmente il cerchio della sua carriera. Tuttavia, al momento, le uniche possibilità sarebbero Lazio e Parma.

Nonostante Insigne continui ad essere un grande calciatore, sarà difficile rivederlo in maglia azzurra. Non solo per il suo oneroso ingaggio ma anche perché Antonio Conte preferirebbe avere a disposizione un calciatore già al top della forma e che abbia avuto modo di confrontarsi recentemente nei cinque massimi campionati europei.