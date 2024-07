Ritorno Lorenzo Insigne in Serie A, due squadre potrebbero interessare all’ex Napoli

Lorenzo Insigne potrebbe presto ritornare in Serie A a distanza di due anni dall’ultima apparizione nel massimo campionato italiano. A scriverlo il portale IlRomanista, il quale associa l’ex azzurro proprio a due squadre della capitale, Roma e Lazio: “In questi due anni in America, le voci relative ad un suo possibile addio ci sono state ma potrebbero tornare di nuovi di moda. L’idea e la possibilità di tornare in Italia potrebbero allettare e stuzzicare Insigne”.

“Ma in quali squadre potrebbe andare? L’esterno d’attacco sarebbe un tassello importante e d’esperienza sia per la Roma che per la Lazio, alla ricerca di una pedina proprio in quel ruolo e con le caratteristiche dell’ex capitano del Napoli”.

RITORNO LORENZO INSIGNE IN SERIE A, E’ CAMBIATO QUALCOSA PER L’ATTACCANTE EX NAPOLI? COSA HA DICHIARATO POCO DOPO L’ADDIO ALLA MAGLIA AZZURRA

La volontà di Insigne sarebbe quella di ritornare in Italia e, per farlo sarebbe disposto anche a ridursi il suo oneroso ingaggio. Dopo qualche mese dal suo addio al Napoli, Lorenzo Insigne dichiarò: “Se vado via da Toronto lo farò solo per tornare a Napoli. Mi manca giocare con la maglia del Napoli, ma ho fatto la mia scelta e non me ne pento. Sono il primo tifoso e Napoli è casa mia”.

“Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Ora, da qui, fa male vedere le loro partite e non stare in campo, però purtroppo è la vita. Il rimpianto che abbiamo avuto la possibilità sia con Sarri sia con Spalletti di vincere lo scudetto e non ci siamo riusciti“.