Ritorno Maurizio Sarri a Napoli, il mister accetterebbe volentieri: in azzurro due calciatori della Lazio?

Maurizio Sarri potrebbe presto ritornare ad allenare la SSC Napoli. L’attuale mister della Lazio, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe ormai stufo della panchina della Lazio e per questo starebbe seriamente valutando di allenare una nuova squadra al termine della stagione.

“Sarri sembra poco convinto di restare, stanco da tempo, almeno da agosto. Si è raffreddata la corte araba e la pista che porta a Milano, ma se Napoli e Fiorentina lo chiamassero, state certi che troverebbero un portone spalancato”.

Da parte di Sarri, quindi, ci sarebbe un parere favorevole al suo ritorno in Campania. “Le offerte per Sarri avranno un peso decisivo. Ce ne sarebbero già due. La Fiorentina non l’ha ancora mai richiamato, anche se lui tornerebbe volentieri vicino casa al posto di Italiano. Per vie traverse invece proprio l’ex Napoli di De Laurentiis sarebbe tornato sotto: Sarri potrebbe valutare il ritorno, pensando di aver lasciato a metà il percorso partenopeo”.

RITORNO MAURIZIO SARRI A NAPOLI, DALLA LAZIO DUE ACQUISTI PER RINFORZARE LA ROSA AZZURRA?

Maurizio Sarri è sempre stato un allenatore che ha puntato sui suoi calciatori. Facile ricordare, ad esempio, Jorginho al Chelsea o Hysaj alla Lazio. Lo stesso potrebbe accadere con il suo ritorno in Campania. A Napoli potrebbe arrivare con Sarri due calciatori biancocelesti: Casale per la difesa e Provedel come portiere in caso di addio di Alex Meret.