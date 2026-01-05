Ritorno Raspadori al Napoli, Manna prova ad anticipare la Roma: la conferma arriva anche da SKY

Il possibile ritorno di Giacomo Raspadori a Napoli è uno dei temi caldi del mercato. L’attaccante, attualmente all’Atletico Madrid, non sta trovando lo spazio desiderato e potrebbe lasciare la Spagna già a gennaio. La formula più probabile resta quella del prestito.

Sulle tracce di Raspadori c’è da tempo la Roma, che lo considera un profilo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità in attacco. Il club giallorosso si è mosso con decisione, avviando i primi contatti esplorativi. La concorrenza, però, non manca e la situazione resta aperta. Il futuro dell’ex Sassuolo è ancora tutto da scrivere.

Nelle ultime ore si è inserito con forza anche il Napoli, pronto a valutare un clamoroso ritorno. Gli azzurri conoscono bene il valore del calciatore e la sua capacità di adattarsi a più ruoli offensivi. Un’operazione a costo contenuto si sposerebbe con le strategie del club. Raspadori rappresenterebbe una soluzione già pronta.

A confermare questo scenario è stata anche SKY, con Luca Marchetti, che ha svelato l’interesse concreto del Napoli. L’ipotesi di riprenderlo in prestito è reale e potrebbe prendere forma nei prossimi giorni. Molto dipenderà dalle mosse dell’Atletico Madrid e dalla volontà del giocatore. Napoli resta una pista viva e credibile.