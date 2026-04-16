Ritorno Sarri al Napoli, le intenzioni di mercato in caso di approdo in azzurro

Il destino della panchina azzurra potrebbe presto tingersi di nostalgia e suggestione. Se a fine stagione Antonio Conte dovesse scegliere di chiudere la sua esperienza a Napoli, prenderebbe quota una pista capace di riaccendere immediatamente l’entusiasmo della piazza: il ritorno di Maurizio Sarri, allenatore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia recente del club.

Sarri ritroverebbe un ambiente che conosce a fondo e nel quale sa come muoversi. Le idee per la ripartenza sono già chiare: in caso di nuovo incarico sulla panchina della SSC Napoli, l’ex allenatore azzurro punterebbe subito su profili a lui congeniali. In particolare, l’attenzione si sposterebbe sugli esterni offensivi della Lazio: Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen. Il primo acquisto potrebbe essere, per circa 30 milioni, proprio l’attaccante biancoceleste.

Il progetto, però, non si fermerebbe all’attacco. Per costruire una squadra davvero fedele ai suoi principi, Sarri chiederebbe rinforzi mirati anche negli altri reparti. In difesa piace Riccardo Calafiori, profilo moderno, tecnico e funzionale all’impostazione dal basso. A centrocampo, invece, l’identikit porta a Davide Frattesi, giocatore capace di dare intensità, inserimenti e presenza offensiva.

Al momento si tratta di uno scenario legato a molte variabili: le scelte di Conte, le valutazioni della società e le opportunità di mercato. Questa la possibile formazione: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori, Gutierrez, Lobotka, Frattesi, McTominay, Zaccagni, Isaksen, Hojlund.