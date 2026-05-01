Ritorno Sarri alla SSC Napoli, da Roma arriva un clamoroso annuncio

Un retroscena intrigante arriva dalla capitale e scuote gli equilibri del calcio italiano: nelle ultime ore si sarebbe registrato un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. L’indiscrezione, rilanciata da ambienti vicini alla realtà biancoceleste, suggerisce che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte, ben oltre le semplici voci di corridoio.

A far da detonatore sarebbe stata la brillante prova offerta dalla Lazio allo stadio Maradona, una prestazione che ha acceso nuovamente i riflettori sulle qualità del tecnico toscano. Il suo approccio tattico, capace di mettere in difficoltà un avversario di alto livello, avrebbe convinto il presidente del Napoli a riflettere seriamente su un possibile ritorno. Non più una suggestione nostalgica, ma un’ipotesi concreta che prende forma.

Spinto da queste considerazioni, De Laurentiis avrebbe deciso di rompere gli indugi, avviando un primo contatto informale. Una telefonata, dai toni esplorativi, utile per sondare il terreno e comprendere la disponibilità dell’allenatore a prendere in considerazione un eventuale nuovo capitolo in azzurro. Nessuna trattativa ufficiale, almeno per ora, ma un segnale chiaro di interesse.

Resta da capire se questo primo approccio potrà trasformarsi in qualcosa di più strutturato. Molto dipenderà dalla volontà di Sarri e dalle prospettive che il Napoli sarà in grado di offrirgli. Intanto, il semplice fatto che le parti siano tornate a parlarsi riaccende scenari che fino a poco tempo fa sembravano improbabili.