Rivelata una love story tra Tish di Amici e Marco Locati

Una delle cantanti più amate della diciottesima edizione di Amici vinta da Alberto Urso, oltre a Giordana, è senza dubbio Tish. L’artista bosniaca è stata oggetto di alcune indiscrezione del portale IlVicoloDelleNews che ha rivelato notizie riguardo una sua love story con Marco Locati, un fumettista italiano. Inoltre nel loro articolo hanno anticipato addirittura una sua possibile partecipazione a Sanremo nella serata dei duetti.

Secondo quanto riportato sul portale sopracitato, Tijana si sarebbe fidanzata almeno da agosto con il fumettista che attualmente collabora con Asian Fake. La notizia interessante è però la sua parentela: è il fratello di Matteo Locati, il batterista dei Pinguini Tattici Nucleari che saranno in gara nella settantesima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. In virtu di questo legame, l’autrice dell’articolo ha ipotizzato che Matteo potesse duettare con la cognata sul palco dell’Ariston, ma si tratta solo di un’idea e al momento non c’è nulla di confermato.

Il pezzo prosegue con ulteriori dettagli sulla storia d’amore tra la diciannovenne e il fumettista. I due si sarebbero visti per la prima volta in pubblico il 26 settembre a Gorizia durante l’evento “Gusti di Frontiera” in cui la cantante si è esibita e in quell’occasione qualcuno li avrebbe anche visti scambiarsi un bacio.

Ci sono stati anche vari indizi social visto che lei ha più volte sui suoi profili pubblicizzato i lavori del nuovo fidanzato, come la copertina dell’ultimo singolo di Francesca Michielin, Cheyenne. Tish ha poi supportato anche il fidanzato Marco nell’apertura di un temporary store dell’Asian Fake a Roma in cui la bosniaca si è recata personalmente per accompagnarlo.