River e Boca testa a testa per Colidio dell’Inter

Entrambe le squadre stanno cercando di rafforzare i rispettivi attaccanti, puntando sullo stesso attaccante

Facundo Colidio è diventato uno dei principali protagonisti del mercato dei trasferimenti in Argentina: l’attaccante sudamericano, dopo un anno di prestito al Tigre, è finito nei radar di Boca Juniors e River Plate, con quest’ultimo che sta cercando di silurare il ritorno dell’attaccante alla squadra Xeneize.

Colidio, che ha fatto parte della squadra U-20 del Boca Juniors prima di andare in Europa con l’Inter Milan, avrebbe l’opportunità di giocare per uno dei due grandi club argentini, ma la sua decisione sembra essere più a favore degli Xeneizes, visto il suo passato nelle giovanili del Boca Juniors, anche se non è escluso che il giocatore possa decidere di unirsi al River Plate, dove Martin Demichelis ha insistito per ingaggiarlo.

Tutto in bilico

Anche se il Boca sembra aver chiuso l’affare, ci si può aspettare ancora qualcosa dopo l’apparizione del River Plate, che aggiunge un elemento eccitante a un’operazione che vedremo come si svilupperà nei prossimi giorni, essendo senza dubbio una delle grandi telenovele di un mercato dei trasferimenti in Argentina in cui entrambe le squadre stanno cercando di rafforzare le rispettive squadre dopo una stagione in cui il River ha il titolo nel mirino mentre il Boca sta cercando di ricostruire e potrebbe cercare di prendere il giocatore presto. Il calciatore sembra gradire la pista di ritorno a Buenos Aires, specialmente perché significherebbe poter restare nuovamente nel luogo in cui è cresciuto calcisticamente. Tutto è da scrivere, ma l’impressione è che potrebbe avverarsi questo trasferimento.