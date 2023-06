Rivoluzione Napoli, con Giuntoli lascia anche una sua grande scoperta. Ufficiale l’addio di cinque calciatori

Dopo lo Scudetto vinto, in casa Napoli è vera rivoluzione. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha fatto le valigie ed ha risolto il suo contratto con Aurelio De Laurentiis. Per l’ex partenopeo, ora, si aprono le porte della Juventus, club con il quale firmerà un contratto quinquennale.

Giuntoli, però, non è il solo a lasciare Napoli. Con lui va via anche Kim, uno delle grandi scoperte del dirigente, il quale ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco e firmerà il contratto non appena terminerà il servizio militare nel suo paese. Al Napoli va la clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro.

Dal primo luglio, inoltre, lasciano ufficialmente Napoli altri cinque calciatori: Bartosz Bereszyński, Tanguy Ndombele, Pierluigi Gollini, Karim Zedadka e Davide Marfella. Gli ultimi due hanno visto il proprio contratto concludersi il 30 giugno e non è stato rinnovato dalla SSC Napoli. I primi tre, invece, erano in prestito e il Napoli non ha deciso di riscattare nessuno. L’unico calciatore che potrebbe ritornare in Campania è il portiere Gollini. Il Napoli, infatti, è al lavoro con l’Atalanta per trovare una soluzione. L’intenzione della società è acquistare il portiere a titolo definitivo ad un importo inferiore rispetto agli 8 milioni richiesti precedentemente.