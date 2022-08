Rivoluzione SSC Napoli, altre due cessioni: un titolarissimo e un giovane portiere della prima squadra

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il dirigente Cristiano Giuntoli ha avviato una vera e propria rivoluzione della squadra, con i calciatori simbolo che hanno fatto le valigie e sono andati verso nuove destinazioni.

Il mercato in uscita, però, non è ancora finito. Un’altra cessione eccellente, infatti, ci sarà nei prossimi giorni con Fabian Ruiz che ormai vive da separato in casa. Il suo atteggiamento non è piaciuto nemmeno all’allenatore Luciano Spalletti, il quale ha deciso di metterlo fuori rosa e non consentirgli nemmeno di allenarsi con il resto della squadra.

Un altro giocatore che sta aspettando di andare via è un giovane portiere che quest’anno avrebbe dovuto far parte della prima squadra, Hubert Idasiak.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il suo agente, il quale ha rivelato che: “non si è mai sentito parte del progetto e della squadra. C’è un fortissimo rammarico, c’era stato promesso qualcosa di diverso, con un prestito. Abbiamo accettato di restare e di fare un altro anno in Primavera“.

“C’erano squadre della Serie A polacca che lo hanno chiesto in prestito, anche secco. Credo che sia rimasto fin qui solo per questione legata alla lista Champions League. Il terzo dovrebbe essere Marfella quest’anno a meno di clamorose novità“.