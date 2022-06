Rivoluzione SSC Napoli, anche Petagna potrebbe salutare: ADL punterebbe Broja

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l’aveva annunciato già qualche mese fa che il mercato estivo sarebbe stato una rivoluzione, con il mister Luciano Spalletti che considera molti calciatori della squadra ormai a fine ciclo.

L’addio di Lorenzo Insigne è stato solo l’inizio. Molti dei leader della squadra andranno via anche per via delle questioni economiche imposte da parte della dirigenza.

Un altro giocatore che potrebbe fare le valigie nel mese di luglio è Andrea Petagna. L’attaccante, infatti, non è stato mai preso in considerazione seriamente da parte di Luciano Spalletti e le volte che è stato chiamato in causa non è riuscito a far cambiare idea al mister partenopeo.

Molti sono gli estimatori dell’attaccante del Napoli, dalle neopromesse Monza e Cremonese alla Sampdoria, passando per la Salernitana del presidente Iervolino.

Per sostituire Petagna il Napoli sta pensando ad un profilo importante che in futuro potrebbe anche prendere il posto di Osimhen. Tutti gli indizi portano ad Armando Broja la cui valutazione, però, si aggira intorno ai 30 milioni di euro.