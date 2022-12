Rkomi, com’è andato a finire il flirt con Beatrice Quinta? “Preferirei non parlarne”

Sebbene pochi giorni fa si sia conclusa l’ultima edizione di X Factor, i fan del talent sono curiosi di scoprire come è andata a finire tra Rkomi e Beatrice Quinta. A parlare del suo rapporto con la cantante è proprio l’ex giudice, lasciando non pochi dubbi a tutti i curiosi.

“Preferirei non parlarne” – Tra i protagonisti di questa sedicesima edizione di X Factor c’è stata anche Beatrice, una concorrente del team di Dargen D’Amico. Classificatasi seconda, I Santi Francesi, la cantante ha fatto parlare di sé non solo per il suo indiscusso talento, ma anche per il rapporto che si è creato con Rkomi.

Come ammesso dallo stesso ex giudice del talent, la ragazza era riuscita a catturare la sua attenzione. Proprio l’artista, come mostrato dalle clip divenute virali sui social, si è dichiarato a Beatrice. Quest’ultima, mostrandosi imbarazzata davanti alle parole del rapper, aveva spiegato che iniziare una frequentazione proprio durante la messa in onda dello show non sarebbe stata appropriata.

Una volta concluso il noto talent di Sky, quindi, in tanti attendono con impazienza di sapere come è andata a finire tra l’ex giudice e l’oramai ex concorrente. A provare a scoprire qualcosa è stato Vanity Fair, durante un’intervista al chiacchierato cantante. L’artista, dal canto suo, non ha voluto alimentare alcun gossip: “Le relazioni hanno mille sfumature e a chi ingrandisce le cose non arriva la poesia. Preferirei non parlarne”.

Il ragazzo ha fatto il vago anche quando gli è stato chiesto se fosse innamorato: “Il cuore trova sempre qualcosa, forse è questo il problema. Devo però imparare a capire meglio che definizione do all’amore con la a maiuscola, perché forse inizio a mettere in discussione anche questo. Forse l’ho idealizzato. So bene cosa sarebbe più giusto essere, ma il mio lavoro non me lo permette. Metto a confronto il me di una volta, che aveva molto più tempo e un lavoro normale, e se penso al me innamorato allora, perderò sempre il confronto perché l’amore numero uno in questo momento sarà sempre la musica”.