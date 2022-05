Rkomi e Paola Di Benedetto, nuova coppia? La segnalazione

Paola Di Benedetto e Rkomi potrebbero essere la nuova coppia dell’estate. I due sono stati visti in un noto locale di Milano molto affiatati e intimi, tanto da scambiarsi un bacio. Vediamo cosa è accaduto.

Nuova coppia estiva?

A raccontare l’episodio Amedeo Venza, esperto di gossip, il quale ha ricevuto una segnalazione in merito che vi riportiamo di seguito:

“Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della tv, tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima con Rkomi e si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere”.

Le foto del bacio attualmente non ci sono ma i due davvero erano al Just Cavalli insieme e affiatati. Paola e il cantante quindi stanno insieme? Si stanno frequentando? I due al momento non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Rkomi prossimo giudice a X-Factor

Il portale ThePipol ha riportato la notizia circa il prossimo impegno lavorativo del cantante: “Oltre ai nomi già citati per la conduzione di X-Factor (Vittoria Cabello, Michela Giraud e Francesca Michelin, ndr) siamo in grado di svelarvi chi sono le altre due ragazze che hanno sostenuto il provino ma non hanno ottenuto “i quattro si”. In primis Paola Di Benedetto, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, ex vincitrice del Grande Fratello Vip. Sembrava un passo dalla conquista del microfono per sostituire il poco brillante Ludovico Tersigni (con cui la Di Benedetto ha avuto un flirt di una sera, in una discoteca milanese, ndr). Paola, dunque, è stata tra le più convincenti ma non abbastanza. Chi invece non ha colpito è stata Aurora Ramazzotti rispedita al mittente”. Sfumato quindi il sogno di vederli lavorare insieme.