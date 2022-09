Rkomi, nuovo flirt per il cantante che rivede anche Paola Di Benedetto in radio

Rkomi avrebbe iniziato una frequentazione con una nota deejay di Milano. Nel frattempo ha incontrato di nuovo la Di Benedetto per lavoro

Rkomi è finito nuovamente al centro del gossip per la sua vita sentimentale. Il giovane cantante, il quale quest’estate ha vissuto un intenso flirt con Paola Di Benedetto, starebbe frequentando un’altra donna. Vediamo di chi stiamo parlando.

La nuova fiamma di Rkomi

A riportare la notizia ci hanno pensato i colleghi di The Pipol, secondo i quali il cantante starebbe frequentano Dj Silvie Loto. La donna è fiorentina ma vive a Milano dove è molto conosciuta nei club più noti. Per tanti anni, infatti, è stata una delle dj resident del Goa, noto locale di Roma.

I due sarebbero stati paparazzati a cena, in un ristorante molto elegante di Firenze. Una cena galante e romantica che confermerebbe questa nuova storia d’amore.

Il cantante rivede Paola Di Benedetto

Inoltre, il giovane ha avuto modo di rivedere anche la sua ex che ora fa la conduttrice su RTL 102.5. Il cantante, infatti, si è presentato in radio per presentare la nuova edizione di X-Factor, nella quale farà il giudice.

Tra i due nessun ritorno di fiamma o colpo di scena particolare: solo tanta stima e affetto, come si è visto anche sul palco del Power Hits Estate. Per l’occasione ci fu solo un semplice scambio di battute e nulla più, segno che evidentemente la loro storia non era destinata a decollare.