Rkomi, storia al capolinea con Havana? Presunte frecciatine sui social

Stando a quanto emerso recentemente sui social, sembrerebbe che la storia d’amore tra Rkomi e Havana Plevani sia giunta al capolinea. A far pensare a una possibile rottura, sono state le presunte frecciatine lanciate dalla modella sui social.

STORIA FINITA – Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, era stato proprio il cantante, a maggio scorso, di rendere pubblica la sua nuova love-story. Sia lui che la Plevani hanno condiviso foto e video di coppia, preferendo, però, tenere riservata la loro storia.

Negli ultimi giorni, però, al popolo del web non sono affatto sfuggiti i video che l’influencer ha pubblicato su Tik Tok. Gli utenti, infatti, hanno iniziato a pensare che tra la ragazza e l’artista sia finita e non proprio bene. In molti hanno iniziato a pensare che Havana abbia lanciato qualche frecciatina a Rkomi.

In un breve video pubblicato su Tik Tok, la modella ha aggiunto come descrizione: “Il malessere che non si vuole impegnare”. Nei commenti in molti hanno iniziato a chiedersi se fosse un riferimento all’ex volto di X-Factor, ma la ragazza ha spiegato che quest’ultimo non c’entrava nulla, aggiungendo: “Almeno che io sappia”.

La ragazza ha poi pubblicato un altro video: “Quando ho mal interpretato di piacergli che volesse stare con me solo perché mi ha detto che gli piacevo e voleva stare con me”. Ha poi voluto aggiungere, per evitare ulteriori domande: “Ogni riferimento a persone vere bla bla…”. Non si sa, quindi, se Havana si sia effettivamente riferita al cantante, volendo far capire che la loro storia sia finita, oppure si tratta solo di rumor.