röa: il nuovo singolo è “Rosso”

röa torna sulle scene del panorama pop, smussato da delicate venature “dark”, con un secondo brano, “Rosso”, che continua il progetto già iniziato con “Estranei”, ma che controbilancia il sentimento di sgomento e abbandono che sentiamo nella prima traccia. Il nuovo singolo, in uscita l’1 settembre per ADA Music, è prodotto, così come il brano d’esordio, da Andrea Castelli e heysimo (Simone Sproccati): Aurora canta il colore del sangue che le scorre dalle vene al cuore, lo stesso dei capelli della persona a cui è dedicata.

Su un sound pop tra influenze elettroniche e indie, che incornicia e mette in risalto ogni parola dell’artista, röa descrive l’amore totalizzante per una persona che per lei è una sorella, una migliore amica, un’anima gemella. È così tanto che le sembra che sia parte del suo stesso essere. Perché, certo, l’amore è accompagnato da timori e titubanze, ma quando capiamo di poterci affidare completamente a qualcuno, ci abbandoniamo all’altrə e lasciamo che diventi anche parte di noi.

Ed è così che röa descrive il sentimento che prova per la ragazza che è capace di illuminarle la stanza e la vita ogni giorno. Una dedica sentita, intima e sincera, che ci fa pensare a come l’amore sia anche curativo e consolatorio, anche quando sei “sotto terra, senza spazio e senza voce”, anche quando costa sacrificio e compromessi. Un amore rosso sangue che ti sa riempire i polmoni d’aria.

BIOGRAFIA

Aurora Matteucig, in arte röa, vive la musica come un faro nel buio, una strada salvifica da sviluppare parallelamente al percorso di studi in medicina. Le influenze sono molteplici, così come gli artisti nelle sue playlist Spotify (da Lil Peep a 2Pac, da Lil Dusty G agli Arctic Monkeys), alla continua ricerca di un genere che le si addica, di nuove strade per comunicare al meglio. La release d’esordio è di recente pubblicazione, 9 giugno 2023, prodotta al Crono Sound Factory di Milano da Andrea Castelli e Simone Sproccati. Il primo

brano, “Estranei”, così come le pubblicazioni che giungeranno nelle prossime settimane, in vista della chiusura di una triade iniziata proprio a giugno, sono distribuite da ADA Music.