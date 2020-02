Roberta Capua, chi è e cosa fa oggi

Dal concorso di Miss Italia a diversi programmi televisivi, Roberta Capua non è certo passata inosservata agli occhi del pubblico italiano. Eppure da qualche anno è sparita, o meglio quasi. Scopriamo insieme la sua vita e il lavoro che svolge attualmente.

MISS ITALIA 1986 – Inanzi tutto non possiamo non parlare della sua importante vittoria avvenuta ben 34 anni fa. Nata nel 1968, il 5 dicembre, a Napoli, Roberta si lancia ancora giovanissima nel mondo dello spettacolo. Dopo ardue prove riesce a guadagnarsi il titolo di Miss Italia nel 1986 e da allora la sua fama continua a crescere.

CARRIERA IN TV – Classificandosi al secondo posto stavolta per Miss Universo, approda finalmente in televisione. Tra i programmi a cui partecipa vi sono Vota una voce, I bellissimi di Rete 4, o ancora Mezzogiorno in famiglia e i fatti vostri, e Tappeto volante. Ma anche più recentemente Celebrity Masterchef Italia, edizione del 2018 che tra l’altro vince.

OGGI – Nonostante il successo e l’apprezzamento dei telespettatori, nel 2008 decide di allontanarsi dai “riflettori” e dedicarsi interamente alla famiglia. Questa è composta dal marito Stefano Cassoli, un imprenditore bolognese, e il figlio Leonardo.

Convogliati a nozze nel 2011, oggi vivono felicemente insieme, ma Roberta Capua non ha dimenticato la passione sviluppata in questi anni. Si tratta della cucina, non a caso a partecipato e vinto Masterchef. Possiede un blog dedicato, Cottografato. Inoltre dirige insieme a Gianluca Mech Ingrediente perfetto, questa volta non sulla Rai o Mediaset, bensì su La7.