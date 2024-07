Roberta Di Padua, è in dolce attesa? La foto e la frase sospetta

A distanza di diversi mesi dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza continuano ad essere nel mirino del gossip. A far discutere è stata una storia di Instagram condivisa dall’ex Dama del Trono Over che farebbe pensare ad una possibile cicogna in arrivo.

È IN DOLCE ATTESA? – La storia d’amore tra Roberta e Alessandro, nata all’interno dello studio di UeD, ha appassionato i fan che continuano a seguirli anche sui social. Nonostante i recenti rumors che li hanno visti in crisi, i due ex volti del dating-show di Maria De Filippi continuano a mostrarsi innamorati e complici.

Molto attiva sui social, l’ex Dama sta condividendo le romantiche vacanze che sta trascorrendo insieme al compagno. Nelle ultime ore, però, donna ha condiviso nelle sue storie di Instagram una foto che ha fatto subito discutere il popolo dei social.

Attualmente a Gaeta, la donna ha condiviso alcuni contenuti della sua giornata trascorsa al mare insieme ad Alessandro. Tra le tante immagini, a catturare l’attenzione è stata quella in cui Roberta si è mostrata in costume, con in braccio il suo cagnolino. A destare sospetti, però, è stata la frase scritta dalla Di Padua: “Ci siamo tutti ma proprio tutti”.

In molti hanno iniziato a pensare che dietro questa frase, Roberta abbia voluto far intendere di essere incinta. Dopotutto, Alessandro non ha mai nascosto di desiderare di diventare papà, desiderio che si potrebbe avverare proprio con la Di Padua. Ovviamente si trattano di teorie e come tali vanno prese con le pinze. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.