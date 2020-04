Roberto Bolle: amore, carriera e curiosità sul ballerino italiano più famoso al mondo

Anche quest’anno è stato possibile vedere Roberto Bolle sul piccolo schermo, protagonista del programma televisivo Danza con me, andato in onda su Rai 1. È innegabile la notorietà che il ballerino è riuscito a conquistarsi, divenendo il danzatore italiano più famoso al mondo.

VITA E CARRIERA – Bolle nasce il 26 marzo del 1975 a Casale Monferrato. L’immensa passione verso la danza che Roberto nutre fin dalla tenera età, lo porta, a soli undici anni, al Teatro la Scala di Milano. Una vita, quella della danza, scandita da sacrifici che lo porteranno a calcare i più famosi palcoscenici.

IL TALENTO DI BOLLE – Per comprendere realmente il talento di Bolle, basti pensare che è i il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York.

LA VITA IN ACCADEMIA – Durante un’intervista al settimanale Grazie, Roberto ha voluto raccontare la dura vita dell’Accademia. Infatti, non ha nascosto i tanti sacrifici che ha dovuto fare fin da ragazzino, in un ambiente che impone una ferrea disciplina. Inoltre, il ballerino ha voluto sottolineare i sacrifici fatti anche dai suoi genitori: “Ripensando a tutto questo posso dire quanto si siano sacrificati i miei genitori per me. Per loro che rinunciavano alle vacanze per lavorare, per dare un futuro a noi figli, i viaggi sono stati il regalo più bello. Per loro, che non hanno mai voluto regali materiali e che hanno sempre rinunciato alle vacanze, i viaggi sono stati il regalo più bello”.

L’AMORE DEL BALLERINO – Da tempo sono in molti a porsi domande riguardo l’orientamento sessuale del ballerino. Infatti, secondo tanti rumors Roberto Bolle sarebbe omosessuale. Il danzatore non ha mai detto nulla riguardo questo argomento. Dal gossip, però, pare che il danzatore si stato insieme ad Antonio Spagnolo, un chirurgo estetico milanese. Il medico stesso ha voluto parlare della loro storia e, stando sempre a quanto detto da Spagnolo, sarebbe durata un anno. Altri sono stati i flirt attribuiti a Bolle dopo alcune foto finite sul web, ma il danzatore non ha mai detto nulla a riguardo.