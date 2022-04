Roberto Carlos su Dybala “Un craque mondiale”

Paulo Dybala, secondo Roberto Carlos, è uno dei migliori giocatori al mondo. L’ex terzino verdeoro non ha dubbi

Paulo Dybala lascerà la Juventus a fine stagione. Un giocatore tanto problematico, purtroppo, per via dei continui infortuni avuti negli ultimi anni.

Il calciatore argentino continua però ad intrigare le compagini europee e non solo. Varie figure di spicco del calcio hanno espresso la loro opinione su di lui, tra cui anche ex giocatori. Tra questi anche Roberto Carlos, che ha speso parole d’amore per l’argentino.

Le parole dell’uomo proiettile

Il brasiliano è intervenuto ai microfoni di Dazn. L’ex terzino carioca ha parlato a lungo della Joya, esprimendo tutta la sua gioia nel vederlo giocare.

Ecco qui le parole di Roberto Carlos su Paulo Dybala: “Tutte le grandi squadre dovrebbero puntare su Paulo Dybala: si tratta di un craque mondiale. Parliamo di un grandissimo attaccante, non so cosa passa nella testa delle persone che pensano il contrario. Per uno come lui la porta dovrebbe essere sempre aperta”.

Intanto, tra queste squadre, non sembra più esservi la Juventus. Dopo anni di amore, il rapporto tra le due parti si interromperà.

È più probabile che il giocatore si trasferisca in Spagna, anche per via delle sue preferenze. Nel caso in cui dovesse trasferirsi in Italia pare abbia già evidenziato la volontà di giocare nel Milan. Ben più defilata la Premier League, specialmente perché il calciatore sarebbe titubante riguardo al tipo di calcio giocato in Inghilterra. Resta da capire, comunque, come si svilupperà la vicenda.