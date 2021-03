Roberto Cavalli, sereno al fianco di Sandra: tra di loro 45 anni di differenza

Nonostante il difficile periodo che tutti stanno attraversando, Roberto Cavalli appare felice al fianco della sua compagna. Dal 2014 il noto stilista è infatti impegnato con Sandra Nilsson. I due sembrano più uniti che mai, non dando peso all’importante differenza d’età tra loro: 45 anni.

“Mi proteggi da ogni virus” – La storia tra Roberto e Sandra ha avuto inizio nel 2014. La donna è una modella con alle spalle una carriera e dei premi di tutto rispetto. La Nilsson è stata infatti Miss Salming, Miss Siren, Miss EU, Miss World Bikini Model e Miss Hawaiian. Nel 2006 ha inoltre vinto l’ambito titolo di “la donna più bella di Svezia”.

Sempre felici e sorridenti in ogni evento e scatto, i due non sembrano affatto curarsi della differenza d’età che corre tra loro. Non mancano le romantiche dediche, come quella che il noto stilista ha rivolto alla sua fidanzata:

“Mi proteggi da ogni virus”, ha così scritto. Riguardo a ciò, Cavalli, che il prossimo novembre compirà 81 anni, si è vaccinato contro il Covid-19.

Visto il tema abbastanza delicato e le polemiche sorte attorno ad esso, l’uomo, sotto allo scatto che lo ritrae durante la vaccinazione, ha dichiarato: “PIÙ TI CURI, PIÙ SICURI. Da oggi mi sento più tranquillo, per me e per chi mi vuole bene”.