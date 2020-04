Roberto Parli: si scaglia duramente contro Andrea Denver sui social

Dopo un lungo silenzio, il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, ha deciso di dire la sua riguardo ad Andrea Denver. Parole dure, quelle rivolte nei confronti di Denver che si è fatto conoscere in Italia per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A far scattare Parli sono stati i vari rumors che hanno visto coinvolti la moglie e il modello italiano.

IL PRESUNTO FLIRT – Durante il suo percorso all’interno della casa, Denver non ha mai fatto mistero dell’attrazione provata verso la Volpe. Successivamente, dopo le rivelazione del gieffino e l’amicizia tra lui e Adriana, sono iniziate a circolare varie insinuazioni. Le malelingue, infatti, vedevano una certa feeling tra i due concorrenti, smentita prontamente dalla donna. L’avventura della Volpe nel reality si è interrotta bruscamente, uscita dalla casa dopo aver appreso le critiche condizioni del suocero, spentosi poco dopo.

IL POST DI ROBERTO – Sotto un commovente post di Roberto, si è creata un’accesa discussione che pare sia ancora attiva. Durante i vari commenti, c’è stato chi ha messo in mezzo Andrea ed è stata proprio questa l’occasione in cui Parli ha detto la sua sul ragazzo. L’uomo ha infatti dato ragione a chi ha etichettato il modello come stupido, privo d’intelligenza e per questo incapace di capire quando fermarsi. E se molti hanno concordato con lui, dandogli anche del signore per il suo comportamento davanti alle voci maligne, c’è chi gli è andato contro.

LE ACCUSE – Tra i vari commenti, ci sono molti che accusano l’uomo e il comportamento avuto nei riguardi di Adriana. Infatti, c’è chi ha attaccato Roberto poiché non ha difeso la moglie trattandola male e, addirittura, facendola passare come una donna di facili costumi. Parli ha prontamente smentito, aggiungendo che, anzi, ha sempre sostenuto e difeso l’ex gieffina.

IL MISTERO DEL “SEGUI” – Sempre durante l’acceso dibattito sotto al post, Roberto ha voluto fare luce riguardo la questione del “segui” della moglie. Infatti, stando a quanto riportato dall’uomo, la conduttrice avrebbe “erroneamente” smesso di seguirlo.