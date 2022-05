Roberto Valbuzzi, papà per la seconda volta: l’annuncio sui social

Nelle ultime ore a lanciare una bellissima notizia è stato Roberto Valbuzzi, lo chef di Cortesie per gli Ospiti. Da come annunciato sui social, l’uomo è diventato papà per la seconda volta.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Lo scorso novembre Roberto ha deciso di condividere l’arrivo della seconda cicogna. Sempre sui social, lo chef aveva condiviso uno scatto insieme alla moglie Eleonora Laurito e ad Alisea, la primogenita. Quest’ultima è stata immortalata mentre accarezzava la pancia della madre.

Nella giornata di ieri il noto volto di Cortesie per gli Ospiti ha annunciato la nascita del suo secondo figlio. Attraverso il suo account Instagram, lo chef ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme ad Eleonora e al nuovo arrivato.

Ad accompagnare la foto è la didascalia dove l’uomo svela il particolare nome scelto da lui e dalla moglie: “Ciao bello. Benevenuto Elan, Gabriele Valbuzzi”. Sotto il post in questione, Roberto è stato sommerso da commenti di congratulazioni.

Non è ovviamente mancato il commento da parte di Luca Calvani, suo collega in Cortesie per gli Ospiti, e del suo ex compagno d’avventura, Diego Thomas. Attualmente manca il commento di Casba, altro noto volto del programma televisivo.