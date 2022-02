Robin Gosens all’Inter: il giocatore in fase di recupero dall’infortunio, è quasi pronto per Milano

Il grande colpo del mercato invernale dell’Inter è pronto ad arrivare ad indossare la tanto attesa maglia nerazzurra: si tratta di Robin Gosens, che attualmente sta rispettando i tempi previsti dal suo programma di recupero dopo l’infortunio.

Le sue condizioni fisiche, per fortuna, sono in costante miglioramento. Il mister Inzaghi non vede l’ora di averlo a disposizione, così come i tifosi interisti, ma ci sarà da pazientare ancora per poco.

A parlare del punto della situazione e del piano di recupero previsto per vederlo arrivare a Milano è Tuttosport, secondo cui c’è una data segnata in rosso sul calendario.

“Lasciarsi alla spalle il brutto infortunio che lo tiene lontano dai campi da fine settembre, ritrovare le giuste sensazioni sul campo e di conseguenza la migliore condizione per arrivare alla semifinale d’andata di Coppa Italia, il nuovo derby in programma il 3 marzo, tirato possibilmente a lucido.

Ecco il piano, o se volete l’obiettivo, di Robin Gosens, il grande colpo di gennaio dell’Inter“.